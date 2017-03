Wijnvoordeel.nl, Greetz en Kleertjes.com krijgen Publieksprijs XL

Wijnvoordeel.nl, Greetz en Kleertjes.com zijn samen met nog acht retailers als beste beoordeeld door Nederlandse consumenten. Tijdens de Shopping Awards Gala in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk kregen ze een Publieksprijs XL in hun categorie.

Voor de Publieksprijzen XL komen alleen retailers met een online activiteit en een jaaromzet van 4 miljoen euro of meer in aanmerking.

Fietskoeriers kreeg de Game Changer Award omdat het bedrijf voorziet in een flexibel, duurzaam en schaalbaar alternatief op de Nederlandse bezorgmarkt. De jury: ‘Fietskoeriers.nl waardeert lokaal werkgeverschap, hanteert een zeer transparant model, staat open voor allerlei vormen van samenwerking en weet behalve op duurzaamheid ook op prijs te concurreren met de grote partijen in de markt.’

De DHL Cross-border Award ging naar G-Star voor het ontplooien van de beste buitenlandse retailactiviteiten. Het bedrijf, actief in zeventig landen, maakte voor de jury het verschil door het inzoomen op lokale buitenlandse markten.

Bandenconcurrent is aanvoerder van de Lightspeed Ecommerce50, waarop ook de namen van Boozyshop en WoodWatch prijken.

Computer Hard- & Software

123inkt.nl

Elektronica & Telecom powered by Ippies

Coolblue

Eten & Drinken powered by Webhelp

Wijnvoordeel.nl

Financiële Diensten

Independer.nl

Huis & Tuin powered by Dexport

Dekbed-Discounter

Mode powered by Ingenico

Kleertjes.com

Persoonlijke Verzorging

Body & Fit Sportsnutrition

Schoenen powered by B2C Europe

Omoda Schoenen

Speelgoed & Cadeaus powered by Logic4

Greetz

Vakanties & Reistickets powered by Mastercard

Corendon

Warenhuizen powered by Gracious

Superwinkel