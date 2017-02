Grootandeelhouder stapt uit Rocket Internet

De Zweedse investeerder Kinnevik verkoopt de helft van zijn aandelen in Rocket Internet aan institutionele beleggers en pakt daarmee behoorlijk koersverlies. De liefde tussen de twee financiers lijkt voorbij.

Kinnevik maakte gisterenavond bekend dat het 6,6 procent van zijn belang in de Duitse bedrijvenbouwer verkoopt voor 19,25 euro per aandeel. De koers stond toen nog op 21,35 euro, maar daalde vanochtend tot 18,95. Andere beleggers stappen ook uit.

De Zweden beloven de andere 6,6 procent niet eerder dan over negentig dagen te zullen verkopen. Of ze daadwerkelijk willen en zullen doen, is nog niet duidelijk.

Samen met Rocket Internet stopte Kinnevik honderden miljoenen euro’s in bedrijven als Zalando, HelloFresh, Global Fashion Group, Home24 en Westwing. Rondom de eerste plannen voor een beursgang van HelloFresh zou het mis zijn gegaan. Oliver Samwer brouilleerde zijn relatie met de grootaandeelhouder omdat hij zijn mening te hard wil doordrukken. Ook hanteren de bedrijven beiden andere waarderingen van hun investeringen.

Het jaarverslag 2016 van Kinnevik liet al zien (PDF) dat het de boekwaarde van Rocket Internet met 29 procent omlaag had geschroefd. De waardering (fair value) van Rocket-bedrijven Home24 en Westwing werd zelfs met 63 procent teruggebracht.

