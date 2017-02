Real time overboekingen tussen banken via nieuwe app

Redactie Emerce Nieuws -

Het Nederlandse fintech-bedrijf Sowdan claimt een primeur in de bankwereld: met deze dienst is het mogelijk binnen één minuut geld over te boeken van de ene naar de andere rekening.

In onder meer Zweden, Polen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk is het al langer mogelijk om real time betalingen te doen.

Pieter Schoen, medeoprichter van energiebedrijf NLE en de belangrijkste financier van Sowdan, vond het tijd worden voor een dergelijke dienst in Nederland.

Sowdan neemt met de gratis app een voorsprong op de banken die onderling hebben afgesproken om pas in 2019 realtime betalingsverkeer mogelijk te maken.

Sowdan is bedacht door Mark Kalse en Maurits Grosfeld. Zij kwamen op het idee van real time betalingen toen Kalse online een paar festivalkaartjes verkocht en dagenlang vergeefs op zijn geld wachtte. In een eerste investeringsronde werd 2,1 miljoen euro opgehaald.

Voor particulieren die bijvoorbeeld een auto kopen op Marktplaats kan Sowdan handig zijn. De koper hoeft niet meer met grote contante bedragen over straat.

De technologie kan ook op zakelijk gebied worden gebruikt, bijvoorbeeld door uitzendkrachten direct uit te betalen na het verrichten van hun werkzaamheden. YoungCapital zal als eerste gebruik maken van deze mogelijkheid.

Na aanmelding voert de gebruiker het bedrag en rekeningnummer in, waarna hij op de verzendknop drukt en de betaling bij de eigen bank met iDEAL bevestigt.

Dit kan zowel met een betaalverzoek als met een betaalopdracht en slechts één van de partijen hoeft de app te downloaden. Om iets over te maken met Sowdan zijn geen kaartlezer of codes nodig.

Transacties tot 750 euro zijn voorlopig gratis, daarboven wordt 0,5 procent kosten in rekening gebracht. De gratis app is beschikbaar voor iOS en Android.