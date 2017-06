45.000 Nederlandse webshops beveiligd met SSL

Redactie Emerce Nieuws -

Sinds Google in 2015 begon met het meenemen van SSL-certificaten in de ranking is het aantal certificaten in de .nl-zone geëxplodeerd. In de afgelopen twaalf maanden nam het totaal aantal .nl-websites met een certificaat toe van 82.000 naar 390.000. Dat schrijft domeinbeheerder SIDN.

Van de .nl-webshops zijn er 45.000 beveiligd met SSL, waarbij de certificaten van Let’s encrypt – dat gratis SSL aanbiedt – het populairst zijn. Een derde van alle webwinkeliers gebruikt Let’s encrypt.

Het aantal .nl-webshops dat betalen met iDEAL ondersteunt steeg met 12 procent naar 37.000. Achteraf betalen met AfterPay steeg veel sterker: in mei 2016 waren er 2.700 webshops die dit aanboden, nu 3.400. Een stijging van 26 procent. Bitcoin verschijnt voor het eerst op de radar: er zijn nu 1.040 .nl-webshops die betaling met Bitcoins accepteren.