57.000 bezoekers voor virtuele kaaswinkel

Redactie Emerce Nieuws -

Dankzij een internationale livestream heeft Kaan’s Kaashandel in Alkmaar ruim 56.000 kaasliefhebbers kunnen verwelkomen. De eerste zogenoemde Stream Store ter wereld werd vanuit 140 landen gevolgd en bleek buiten Nederland het populairst in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Duitsland. Dat zegt ABN, dat het initiatief nam tot het experiment.

In Kaan’s Stream Store waren de winkel en het personeel ook echt te zien en konden klanten hun aankoop starten via een live chat. Kaan en zijn team gaven antwoord via de videoverbinding, hielpen klanten met recepttips, sneden de kazen live in beeld en pakten ze in.

Ook in Zweden, België, Australië, Noorwegen en Spanje keken honderden mensen live mee en werden er kazen besteld. Wereldwijd werd er het meest gestreamd vanuit de steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Londen, Alkmaar en New York.

In de piektijd keken 500 bezoekers tegelijkertijd naar de livestream, met een gemiddelde kijktijd van meer dan 7 minuten. Er werden ruim 500 bestellingen geplaatst.

Ondertussen kan er via de mail nog steeds worden besteld en gaat het bedrijf binnen enkele weken een webshop openen.

Henk Hofstede, Sector Banker Retail van ABN, vindt het experiment geslaagd. De authentieke en ambachtelijke speciaalzaak van de toekomst wereldwijd op de kaart zetten. Inclusief de persoonlijke benadering, goede service en kwaliteit – maar dan bereikbaar voor het grote publiek.