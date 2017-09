Ouderwetse ambacht in een online jasje

Redactie Emerce Nieuws -

Kaan’s Kaashandel en ABN AMRO hebben naar eigen zeggen ’s werelds eerste live Stream Store in Alkmaar geopend. Via deze winkel kunnen real time ambachtelijke kazen worden besteld.

In Kaan’s Stream Store is de winkel en het personeel ook echt te zien en kunnen klanten hun aankoop starten via een live chat. Kaan en zijn team geven antwoord via de videoverbinding, helpen klanten met recepttips, snijden de kazen live in beeld en pakken ze in.

Het is volgens ABN een optimale mix tussen fysiek en online winkelen. Zo krijgt de online klant dezelfde behandeling als de fysieke klant. De online klanten staan evengoed in de rij als de fysieke klanten en andersom. De winkel sluit ook echt om 18.00 uur en gaat pas om 9 uur open.

Online kunnen klanten zich overigens wel oriënteren. Door een van de kazen in de (fysieke winkel) aan te tikken, opent een informatiescherm met de productomschrijving.

Kaan’s Kaashandel heeft een trouwe klantenkring, maar bedient ook nationale en internationale toeristen. Het bedrijf heeft het jaren op de ouderwetse manier gedaan, maar wil nu met de tijd mee.

‘We zijn dit experiment gestart om de klantbeleving een impuls te geven, door een koppeling te leggen tussen het authentieke karakter van een fysieke, ambachtelijke kaaswinkel en het gemak en de snelheid van online’, zegt Henk Hofstede, Sector Banker Retail van ABN AMRO, in een toelichting. ‘Kaan’s Kaashandel symboliseert in onze ogen een grote groep retailers die het moeilijk vinden om de technologische ontwikkelingen in de sector bij te benen.’