AH.nl gaat automatisch boodschappenlijstje invullen

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Klanten van Albert Heijn die online boodschappen doen, doen daar tegenwoordig iets minder lang over. De grootgutter gaat namelijk een deel van het boodschappenlijstje al automatisch invullen.

Het betreft in eerste instantie een uitgebreide test onder 65.000 klanten met een bonuskaart. Op basis van historische aankoopgegevens weet AH.nl van deze klanten veelal wat ze met welke regelmaat kopen. Sommige producten kopen ze wekelijks, andere wat minder vaak maar toch regelmatig. Dat soort aankopen gaat Albert Heijn alvast voorinvullen.

Eerder testte AH dit systeem al met een groep van tweeduizend klanten. Nu wordt de test, die tot pakweg eind 2017 loopt, uitgebreid met een grotere selectie kopers die een geregistreerde bonuskaart hebben.

In 2018 wil Albert Heijn iedereen met een geregistreerde bonuskaart op elk moment met een relevant boodschappenlijstje bedienen, in de winkel, in de app en online.

Albert Heijn vertelde drie jaar geleden al dat het deze functionaliteit, technisch gezien, kón bieden. Nu zet het de eerste publieke stappen richting volledige implementatie.