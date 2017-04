Airbnb sluit Russische dochter

Redactie Emerce Nieuws -

Airbnb heeft zijn Russische dochter opgeheven. Volgens het bedrijf zelf is het handiger om de Russische activiteiten aan te sturen via de kantoren in Berlijn, Dublin en Londen, maar er is vermoedelijk meer aan de hand.

Rusland stelt al enige tijd allerlei eisen aan buitenlandse internetbedrijven, waardoor zakendoen in dat land behoorlijk lastig aan het worden is. Zo moeten klantgegevens lokaal worden opgeslagen. Alibaba, Apple, Booking.com en Google hebben dat al gedaan, maar LinkedIn niet en is voor Russen niet langer toegankelijk.

Vanaf juli moet ook het betalingsverkeer volledig toegankelijk zijn voor de lokale belastingautoriteiten. Die verplichting vervalt met het sluiten van het lokale kantoor. Het kantoor van Airbnb was er sinds 2012.

Vooralsnog is niet duidelijk of de sluiting van het kantoor consequenties heeft voor Airbnb in Rusland.