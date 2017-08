Airbnb-hosts mengen zich in de discussie over overlast

In de discussie over het verhuren van woonruimten aan toeristen zijn de stemmen van de gemeente, de tegenstanders en de verhuurplatforms goed vertegenwoordigd. De hosts laten minder vaak van zich horen. De nieuwe stichting Amsterdam Gastvrij wil daar verandering in brengen.

Volgens Amsterdam Gastvrij is het zonde dat de hosts niet aan het woord komen, omdat zij juist veel kennis over het onderwerp hebben en graag binnen de regels en zonder overlast hun woning willen blijven delen. “Niet de pandjesbazen met illegale hotels, maar Amsterdammers die hun woning tijdelijk of gedeeltelijk verhuren aan gasten van over de hele wereld. Duizenden Amsterdammers verhuren op deze manier hun eigen woning en uit onderzoek van de gemeente blijkt dat deze groep nauwelijks overlast veroorzaakt. Dit heeft een logische reden, ze verhuren hun eigen huis en als er overlast is zijn zij de eerste die er last van hebben,” aldus Amsterdam Gastvrij in een verklaring.

De stichting wil de kennis van deze hosts inzetten om tot een goed beleid te komen, overlast in te perken en woningonttrekking tegen te gaan. Tegelijkertijd wil Amsterdam Gastvrij ook laten zien wat vakantieverhuur betekent voor de mensen die het doen.

Inmiddels hebben sinds de oprichting in juli driehonderd verhuurders zich aangesloten bij de stichting. De eerste officiële bijeenkomst vindt 23 augustus a.s. plaats. Dan wordt het bestuur ook gevormd, dat nu bestaat uit de oprichters, onder wie de co-founder van sleutelbedrijf Iambnb.

