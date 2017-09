AirHelp: Nederlandse vliegpassagiers hebben recht op 40 miljoen euro

Redactie Emerce Nieuws -

Meer dan 100.000 passagiers die deze zomer via Nederlandse luchthavens reisden hebben recht op een financiële vergoeding vanwege een vertraagde of geannuleerde vlucht. Samen hebben zij recht op 40,1 miljoen euro aan compensatie. Dat heeft AirHelp becijferd, een start-up die namens passagiers compensatieclaims afhandelt met luchtvaartmaatschappijen.

Wegens vertraagde en geannuleerde vluchten op Schiphol deze zomer kunnen in totaal 110.899 reizigers samen aanspraak maken op een vergoeding ter hoogte van 39,3 miljoen euro. Dat concludeert AirHelp op basis van vluchtdata van 1 juni 2017 tot en met 31 augustus 2017. Vorig jaar hadden 92.969 Schiphol-passagiers recht op een som van 34,4 miljoen euro. Het gemiddelde compensatiebedrag daalde van 370 naar 355 euro per persoon.

Let wel, niet alle reizigers die recht hebben op vergoeding dienen ook een claim in. En wanneer zij dit via een claimbureau zoals AirHelp doen, moeten zij daarvoor bemiddelingskosten betalen en valt de netto vergoeding dus lager uit.

Meer Eindhoven-reizigers recht op meer vergoeding

Wegens verstoorde vluchten op Eindhoven Airport deze zomer maken 2.015 passagiers aanspraak op een som van 626.875 euro. Het gemiddelde compensatiebedrag bedraagt 311 euro per persoon. Vorig jaar waren hadden 1.634 passagiers recht op totaal 462.950 euro; wat neerkomt op een gemiddelde vergoeding van 283 euro per persoon.

Minder reizigers recht op vergoeding op Rotterdam Airport

In totaal 512 passagiers van Rotterdam Airport hebben recht op een som van 140.825 euro. Het gemiddelde compensatiebedrag komt daarmee uit op 275 euro per persoon, een stijging van 24 euro per persoon. Vorige zomer hadden 1.029 passagiers recht op totaal 258.750 euro. “In Rotterdam worden veelal korte vluchten uitgevoerd, waardoor het compensatiebedrag dit jaar lager ligt dan voor passagiers van Schiphol en Eindhoven Airport”, aldus AirHelp in een toelichting.

Op slechtste zomerdag 1,2 miljoen euro compensatie

Op 16 juni 2017 werden op Schiphol de meeste passagiers gedupeerd. Door 22 verstoorde vluchten kunnen 3.400 passagiers aanspraak maken op een som van 1,2 miljoen euro aan compensatie. Vorig jaar zomer kampten 2.861 passagiers op 22 juli 2016 met een verstoorde vlucht, wat neerkomt op een potentiële claim van 1,5 miljoen euro.

Meer weten over AirHelp? VP Kasper Rasmussen is een van de sprekers op eTravel Europe, dat op 3 oktober wordt gehouden in Amsterdam. Zie de website voor meer informatie.