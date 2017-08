Albert Heijn opent vierde logistiek centrum voor online groei

Redactie Emerce Nieuws -

Albert Heijn opent binnenkort een nieuw logistiek centrum in Eindhoven, specifiek voor online bestelde boodschappen. Dit zogenaamde Home Shop Center (HSC) is het vierde HSC van de supermarktketen, en de 25ste locatie voor de bezorging van online bestelde boodschappen.

In het pand van 18.000 vierkante meter aan de Keten 15 in Eindhoven wordt op dit moment gebouwd om vanaf het najaar wekelijks 40.000 bestellingen bij klanten thuis te kunnen bezorgen. Ook worden vanuit de nieuwe locatie de op ah.nl bestelde boodschappen klaargezet bij de Pick Up Points in Brabant, Limburg en Gelderland.

Vanuit het HSC in Eindhoven worden straks tienduizenden bestellingen per week bij klanten in het zuiden van het land bezorgd. Door het toevoegen van een extra HSC hoeven minder kilometers gereden te worden voor de thuisbezorging in het zuiden van het land. Vanuit Eindhoven wordt direct bij klanten in de omgeving bezorgd.

Om nog meer kilometers te besparen rijden grotere vrachtwagens naar HUBs in Brabant, Limburg en zuidelijke deel van Gelderland. Een HUB is een plek aan de rand van de stad waar de online bestelde boodschappen met een grote vrachtwagen worden afgeleverd. Vanaf daar rijden kleinere bezorgauto’s de stad in.

Het Home Shop Center geeft volgens moeder Ahold een ‘mooie impuls’ aan de werkgelegenheid in de regio met op termijn plek voor 800 medewerkers.