Amazon start marktplaats voor abonnementen

Redactie Emerce Nieuws -

Amazon is een abonneedienst voor digitale diensten begonnen onder de noemer Subscribe with Amazon. Dat kan variëren van apps tot het lidmaatschap van een fitnessclub.

De marktplaats is al in ontwikkeling sinds vorig jaar, maar is nu pas beschikbaar.

Sommige lidmaatschappen, zoals die van digitale tijdschriften, werden al aangeboden, onder meer via speelgoedclub STEM, maar nu heeft Amazon diensten van Disney, Fitbit en Sling TV in de aanbieding, naast abonnementen op The Wall Street Journal, Chicago Tribune, The New Yorker en Consumer Reports.