Amazon en Tencent steken geld in smartphonemaker Essential

Amazon en Tencent hebben bijgedragen aan de nieuwe investeringsronde van smartphonemaker Essential, het bedrijf van Android oprichter Andy Rubin. Het gaat om een bedrag van 300 miljoen dollar.

De eerste smartphone van het bedrijf, voorlopig alleen te koop in de VS, komt over enkele weken uit. Oorspronkelijk had het toestel al in juni moeten verschijnen.

De Android-smartphone is een premiumtoestel dat met de smartphones van Samsung en Apple moet gaan concurreren.