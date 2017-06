‘Appeconomie naar 6,3 biljoen dollar in 2021’

Redactie Emerce Nieuws -

De appeconomie blijft de komende jaren groeien, tot 6,3 biljoen dollar, een stijging van 380 procent vergeleken met de 1,3 biljoen van 2016. Dat verwacht marktbureau App Annie.

Hoewel we per smartphone maar enkele apps gebruiken, neemt het gebruik daarvan wel steeds meer toe. In 2011 brengen we met zijn allen naar verwachting 3,5 biljoen uur door in apps. Vorig jaar was dat 1,6 biljoen.

Vooral games zorgen voor die toename. In sommige landen als Zuid Korea, Mexico en Japan brengen we al vier uur per dag door in apps.

E-commerce is een belangrijke ontwikkeling, zegt App Annie, omdat we vaker apps gaan gebruiken voor de aankoop van artikelen. China en Azië in het algemeen lopen in dat opzicht voor op Amerikanen.

Het bedrag dat we uitgeven aan diensten via apps zal ook toenemen, van 344 dollar in 2016 naar 946 dollar.

65 procent van de mobiele gebruikers installeert gemiddeld een nieuwe app per maand. Steeds vaker zijn dat reisapps.

Tot voor kort was iOS App Store de grootste appwinkel en die blijft ook flink groeien, naar 60 miljard dollar in 2021. Dit jaar eindigt de omzet op 40 miljard. Maar Google Play en andere Android appwinkels zullen eind dit jaar Apple al passeren. Google Play zet dit jaar 21 miljard om, de overige Android appwinkel 20 miljard.