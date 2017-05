‘Apple stopt met iPad mini’

Redactie Emerce Nieuws -

Apple overweegt om de iPad mini niet langer te verkopen. Dat stelt in elk geval de site BGR die ‘bronnen dichtbij Apple’ citeert. De tablet was bij de introductie in 2012 een grote hit, maar door de komst van de iPhone Plus zou de vraag zijn teruggelopen.

Naar verluidt wil Apple zich daarom richten op grotere modellen. Zo zou de huidige 9,7 inch versie van de iPad Pro worden vervangen door een 10.5 inch versie.

De laatste jaren is de iPad mini nauwelijks verder ontwikkeld. De iPad mini 4 uit 2015 kreeg nog wel een update om hem op het niveau van de iPad Air 2 te brengen.

Apple heeft de plannen niet bevestigd. De iPad mini is op dit moment nog gewoon te koop.