‘Apples Safari loopt technisch achter’

Redactie Emerce Nieuws -

Experts waarschuwen dat Apples mobiele browser Safari technisch achterblijft bij Googles Chrome. En omdat Apple browsermakers dwingt om gebruik te maken van de iOS WebKit en WebKit Javascript is ook Chrome voor iOS geen echt alternatief.

‘Apple moet eigenlijk het voortouw nemen bij de ontwikkeling van mobiele browsers, maar ze zijn een volger geworden’, zegt analist Ted Schadler van Forrester.

Forrester geeft aan dat de trend Progressive Web Apps (PWA) is. Dat is een door Google ontwikkelde technologie waarbij mobiele webpagina’s zich gedragen als een interactieve app. Voor de contentmanager betekent PWA minder werk. In plaats van de website en twee apps (Android en iOS) te moeten onderhouden, kan content vanaf één platform worden gedistribueerd.

Omdat Apple deze standaard niet ondersteunt, kunnen appontwikkelaars nauwelijks optimaal gebruik maken van bijvoorbeeld de camera van de iPhone.

Retailers hebben de techniek nog niet echt ingezet, al zijn er uitzonderingen, zoals Lancôme, onderdeel van L’Oréal Paris, en marktplaats 5miles. Beiden beweren dat de techniek heeft gezorgd voor omzetverhoging.

Experts vermoeden dat Apple Progressive Web Apps niet wil omarmen omdat het miljarden verdient aan klassieke apps. Die inkomsten vallen weg als downloads niet langer noodzakelijk zijn. In het algemeen is Apple traag met de adoptie van webstandaarden, zo luidt het verwijt.

Overigens heeft ook Google een financieel belang bij Progressive Web Apps. Die zijn te indexeren voor de zoekmachine, de belangrijkste geldmaker van Google.

Discussie over Progressive Web Apps