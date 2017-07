ASOS groeit sterkst buiten thuismarkt Engeland

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Luxemodewinkel ASOS ziet de verkopen op de buitenlandse markt met 44 procent groeien waar die op thuismarkt Engeland met 16 procent toenemen. De resultaten liggen in lijn met de eerder uitgesproken verwachtingen.

De omzet in de vier maanden tot eind juni kwam uit op 745 miljoen euro, een plus van 32 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat valt te lezen in de nieuw gepubliceerde cijfers (PDF). De leiding zegt nog op koers te liggen voor een jaargroei van tussen de dertig en 35 procent.

Erg gedetailleerd zijn de cijfers niet, omdat het om een tussentijdse marktupdate gaat. Dan rapporteren ASOS enkel kerncijfers. Bijvoorbeeld: het aantal actieve klanten steeg met 25 procent, gemiddelde orderwaarde met drie procent, orderfrequentie omhoog met zes procent en de conversie met een procent. Exacte cijfers worden daar echter niet aan verbonden.

Het algemene beeld is dat de groei, ondanks de gevolgen van en sentimenten rondom de brexit, niet gehinderd wordt. Valutaverschillen worden niet aangehaald als reden tot zorg. Inmiddels wordt tweederde van de omzet buiten de thuismarkt gerealiseerd, voornamelijk in Europa en ook Amerika.

Foto: Mario Capone (cc)