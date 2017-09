Ook betaalapp Sowdan werpt de handdoek

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Behalve Florin blijkt ook concurrent Sowdan de handdoek in de ring te hebben gegooid. De bedrijven leggen het kennelijk af tegen het nog steeds rap groeiende Tikkie van ABN AMRO.

Een blik op de site van Sowdan leert dat het bedrijf niet meer actief is. Directeur Mark Kalse was kort voor publicatie niet in de gelegenheid om commentaar te geven en belooft dat later vandaag alsnog te doen.

Sowdan uit Rotterdam claimde in juni dat het in een vier à vijf maanden tijd tienduizenden gebruikers aan zich had weten te binden. Het stelde tegelijk dat het onderscheidend vermogen met een partij als Tikkie en ook Florin niet bijster groot is. Qua functioneren zijn ze in grote lijnen identiek.

Foto: William Ross (cc)