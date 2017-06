Bijna helft van Nederlanders kijkt naar betaalde online videocontent

Redactie Emerce Nieuws -

Bijna de helft van de Nederlanders kijkt naar betaalde online videocontent via een abonnement of losse verkoop. Leeftijd en levensfase hebben de meeste impact op de manier van kijken, blijkt uit de nieuwste meting van de internationale studie GfK ViewScape.

18-34 jarigen besteden dagelijks 3 uur en 40 minuten aan het kijken van online video content. Dit is 3 uur meer dan 55+ers kijken.

De groep 18-34 jarigen met een betaald Video on Demand (VoD) abonnement spenderen de helft van hun totale videokijktijd aan content via dit abonnement.

De 55 plusser zoekt vooral binnen de tv kanalen die ze al regelmatig kijken of raadpleegt de (elektronische) programmagids.

Online video kijken zorgt er vooral voor dat de totale video consumptie is toegenomen. Het vervangt echter slechts voor een deel lineair tv kijken. De meerderheid van de consumenten heeft vooralsnog de voorkeur voor lineair tv kijken, ook diegene met een betaald Video on Demand abonnement.

Marktleider Netflix laat nog steeds een toename zien in het aantal gebruikers. 69 procent van de consumenten heeft één betaald VoD abonnement. 14 procent heeft er twee en 17 procent zelfs drie of meer.

39 procent van de consumenten met een betaald VOD abonnement heeft zijn tv-pakket (bij kabelaars) uitgekleed. Van consumenten zonder VOD abonnement is dit 15 procent.

Het aantal tv-aansluitingen in Nederland is in het eerste kwartaal van 2017 overigens met 0,2 procent gedaald naar 7,39 miljoen. De groei bij digitale televisie was onvoldoende om de daling van het aantal analoge tv-aansluitingen te compenseren. Het is het negende kwartaal op rij dat de televisiemarkt in volume daalt, zo blijkt uit onderzoek van Telecompaper.

Kabel blijft volgens het ‘Dutch TV Market 2017 Q1’ rapport de grootste televisietechnologie met 57,6 procent van alle tv-aansluitingen, ondanks een daling van 1 procentpunt vergeleken met Q1 2016. DSL (koper) volgt als nummer twee met bijna 19 procent en glasvezel is nummer 3 met bijna 15 procent.

Zowel satelliet als Digitenne (digitale tv via de ether van KPN) hadden een marktaandeel van minder dan vijf procent in het eerste kwartaal van dit jaar, waarbij satelliet (CanaalDigitaal) net iets groter is dan Digitenne.