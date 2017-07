Booking.com experimenteert met vluchten en huurauto’s

Redactie Emerce Nieuws -

Booking.com biedt bij wijze van test de mogelijkheid op de website om vluchten, autohuur en restaurants te boeken. De content is afkomstig van andere leden van de Priceline Group.

Wie op het tabje vliegtickets klikt, komt terecht op een door metazoekmachine Kayak verzorgde subsite. Reizigers die willen boeken worden vervolgens doorverwezen naar de desbetreffende airline. De inzet van Kayak voor de tickets is in lijn met de nieuwe standaard setting van de metazoekmachine: in plaats van hotels, start de homepage met een zoekscherm voor vluchten.

De huurauto’s op Booking.com lopen via Rentalcars.com en de restaurants via OpenTable. De vakantiecomponenten zijn niet geïntegreerd in het boekingssysteem van de accommodaties die Booking.com aanbiedt, dus van combinatieaanbiedingen zoals bijvoorbeeld Expedia doet (vlucht plus hotel) is geen sprake.

Het is dus nogal een voorzichtige stap die Booking.com zet naar het uitbreiden van de boekbare diensten, waarbij de reiziger niet met een one-stop-shop wordt bediend, zoals bij moederbedrijf Priceline wel het geval is.