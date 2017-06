Datacentermarkt regio Amsterdam groeit met 30 procent

Redactie Emerce Nieuws -

De groei onder datacenters in Nederland zet onverminderd door en bedroeg in 2016 zo’n 15 procent, wat heeft geresulteerd in 283.000m vierkant meter aan netto vloeroppervlakte in multi tenant datacenters. Dat staat in het rapport ‘State of the Dutch Data Centers 2017 – Room for Growth’ over de actuele stand van zaken in de Nederlandse datacenter sector.

In totaal groeide de Nederlandse datacentermarkt de afgelopen zes jaar met gemiddeld 17,5 procent. Bovendien is voor de komende jaren zo’n 180.000 vierkante meter aan vloeroppervlak in nieuw te bouwen multi tenant datacenters gepland. 98 procent van deze oppervlakte zal in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) worden gerealiseerd.

Het eerste exemplaar van het rapport is overhandigd aan Kees Verhoeven, Tweede Kamerlid voor D66 met onder meer ICT in zijn portefeuille. De publicatie van het rapport valt samen met Nationale Datacenter Dag, waarop 12 bij de DDA aangesloten datacenters hun deuren openen voor het grote publiek.