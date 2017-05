Microsoft vestigt datacenters in Zuid Afrika

Redactie Emerce Nieuws -

Microsoft gaat voor het eerst datacenters openen in Afrika, zij het wel in het meest westerse deel, in Johannesburg en Cape Town in Zuid Afrika.

Het bedrijf wil Azure clouddiensten aanbieden, maar ook ondersteuning bieden voor Office 365 en Dynamics 365. Dat kan nu ook al, maar het bedrijf is aangewezen op datacenters in Europa, waardoor responstijden kunnen tegenvallen.

Met de datacenters die volgend jaar geopend worden, komt het totale aantal regio op 40. Dat zijn er meer dan Google (acht) of Amazon (zestien).