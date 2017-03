Domino Pizza gaat met robot bezorgen in Amsterdam (update)

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Domino Pizza gaat gerobotiseerde zelfsturende karretjes inzetten om pizza’s te bezorgen in Amsterdam en op termijn ook in andere Nederlandse steden. Daartoe wordt samengewerkt met Starship Technologies.



Vanochtend werd op een persconferentie aan de Rozengracht een live demonstratie gegeven.

Behalve in Nederland wordt ook in Duitsland getest. Eerder is het bedrijf in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zwitserland en Estland al samenwerkingen gestart met bezorgers als Postmates, DoorDash, Hermes Parcel Delivery, Swiss Post en Wolt.

Sinds vorig jaar dweepte de pizzabakker met zijn zogeheten DRU (Domino’s Robotic Unit). Dat is een zelfontwikkelde bezorgbot.

Starship Technologies is een bedrijf uit Estland van twee vroege medewerkers van Skype. Dat heeft samenwerkingsverbanden met e-commercebedrijven in verscheidene Europese landen, maar tot nu toe niet in Nederland en elders ook niet met Domino’s.