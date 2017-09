Google koopt deel HTC voor 1,1 miljard dollar

Redactie Emerce Nieuws -

Google koopt een deel van de Taiwanese smartphonefabrikant HTC voor 1,1 miljard dollar. Woensdag werd de handel in het aandeel HTC al even stilgelegd.

Niet alles gaat mee naar Google, wel wordt een hardwareteam van ongeveer 100 personen overgeheveld. Ook krijgt het bedrijf geen exclusieve toegang tot het intellectueel eigendom.

Mededingingsautoriteiten moeten nog hun toestemming geven. Dat overname – zelf spreekt Google van een ‘overeenkomst’ – wordt daardoor niet voor 2018 afgerond.

HTC werd in 1997 opgericht door Cher Wang en Peter Chou. Het bedrijf ontwikkelde in het begin hoofdzakelijk voor derden, later ging het apparaten onder eigen merknaam uitbrengen. De eerste eigen smartphones draaiden op Windows Mobile. Het vlaggenschip van het bedrijf werd het Android toestel HTC One.

Vijf jaar geleden was HTC nog de vierde smartphonefabrikant met een marktaandeel van 9 procent. Dat is nu teruggelopen naar 1 procent. Behalve smartphones maakt HTC sinds kort ook VR-brillen. Mogelijk gaat het overgebleven deel van het bedrijf weer hardware voor derden maken, maar daarover is geen duidelijkheid.

Het is de tweede keer dat Google een smartphonefabrikant redt. In 2011 kocht Google ook al het toen noodlijdende Motorola Mobility om dat nog geen drie jaar later van de hand te doen aan Lenovo.

Voor Google zijn de tijden sindsdien veranderd. Het bedrijf ontwikkelt steeds meer eigen hardware, waaronder smartphones, en dus is de aankoop niet onlogisch. HTC en Google werken al langer samen aan de Google Pixel, waarvan op 4 oktober een nieuw model verschijnt.

Hardware directeur Rick Osterloh zegt dan ook in een toelichting dat Google zijn hardware inspanningen – met producten als Google Home en Chromecast – wil versterken. ‘We zitten nog in de beginfase met hardware.’

Chromebook

De site Droidlife wist gisteren te melden dat Google op 4 oktober naast nieuwe Pixels ook een hoogwaardige Chromebook zal aankondigen.

De Pixelbook zou een zilveren behuizing krijgen en de goedkoopste versie met 128GB opslag zou alleen al 1199 dollar gaan kosten.

Een belangrijk verschil met de eerder verschenen Chomebook Pixel, is dat de Pixelbook een 2-in-1 is. Hij kan als tablet en als notebook worden gebruikt. De Pixelbook Pen moet apart worden aangeschaft voor 100 dollar.

Intussen zijn ook de prijzen bekend van de Google Pixel 2 en de Pixel 2 XL. Die gaan resp. 649 en 849 dollar kosten voor de 64GB-varianten.