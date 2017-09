DPD verdubbelt pakketcapaciteit voor regio Eindhoven

Redactie Emerce Nieuws -

Pakketdienst DPD gaat in haar nieuwe Nederlandse hoofdvestiging in regio Eindhoven de verwerkingscapaciteit van pakketten verdubbelen. Het bedrijf investeert in een hypermodern nieuw sorteersysteem, de LS-4000 CB sorter. De installatie beschikt over een maximale verwerkingscapaciteit van 50.000 pakketten per uur.

Het nieuwe hoofdkantoor van DPD, de zogenoemde HUB Eindhoven, wordt begin 2019 in bedrijf genomen. De hub is 24 uur per dag operationeel en krijgt een omvang van 23.000 vierkante meter.

Met de aanschaf van de sorteermachine is DPD tevens een samenwerking van 10 jaar aangegaan met intralogistiek fabrikant BEUMER Group. Zij leveren en installeren de nieuwe machine en zijn verantwoordelijk voor het onderhoud.