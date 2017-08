DHL bouwt megamagazijn vlakbij Nederland

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Pakketverzender DHL investeert tientallen miljoen euro’s om op een uur afstand van Venlo, in Bochum, een van Europa’s grootste en modernste distributiecentra te bouwen.

Het nieuwe magazijn wordt in het najaar van 2019 in bedrijf genomen en zal vijftigduizend verzendingen per uur aankunnen. Dat wordt de tweede DHL-locatie met de grootste capaciteit. Per uur worden er in het netwerk van DHL een miljoen pakketjes gesorteerd in 34 magazijnen.

Het gebouw wordt veertigduizend vierkante meter groot, vergelijkbaar met vijf voetbalden. DHL heeft op deze locatie nog honderdduizend vierkante meter tot zijn beschikking.

Het verwerkingscentrum is voornamelijk bedoeld om Duitse nationale en internationale e-commerce te faciliteren. Topman Jürgen Gerdes van Deutsche Post DHL Group schetst het belang van de nieuwe locatie met: “Het nieuwe sorteercentrum voor pakketpost in het hart van het Ruhrgebied is een erg belangrijke poort tot een van Europa’s grootste grootstedelijke gebieden.”