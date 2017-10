eDay: Cyborgs komen nu echt dichtbij

Jan Libbenga Emerce Nieuws -

Twee jaar geleden liet bezoeker Jurgen Retra van RLVNT zich op Emerce eDay verleiden tot het injecteren van een RFID chip in zijn hand tijdens de presentatie van biohacker Amal Graafstra. En nu verwelkomt eDay weer een biohacker met een imponerend voorkomen: Jowan Österlund.

Österlund richtte enkele jaren terug Biohax International op, dat wereldwijd duizenden implantaten verzorgt. Niet zomaar chips. Chips met ledlampjes, thermometers, een hartslagmeter en een chip die je bloedwaarden meet. Österlund draagt dit soort chips zelf ook. Geen mainstream toepassingen, moet hij meteen toegeven.

Het is te oordelen naar zijn uiterlijk niet zo moeilijk te raden waar Österlund vandaan komt. Ooit runde hij een tattoostudio in Linköping. Inmiddels heeft hij zo’n 1500 implantaten ingebracht. De eerste (Zweedse) klanten kwamen van softwarebedrijven als Red Hat en Telenor.

Twee jaar geleden bracht hij een wel zeer bijzonder implantaat in: de Northstar V1, ongeveer even groot als twee euromunt en zo dik als een duim. Een chip die geprogrammeerd kan worden en lichteffecten onder de huid geeft. Bedoeld voor lichaamskunstenaars. Nederlander Tom van Oudenaarden liet zo’n lampje implanteren.

Beginnen RFID implantaten gemeengoed te worden? Je zou het bijna denken. Het Amerikaanse bedrijf Three Square Market uit Wisconsin biedt al zijn werknemers sinds deze zomer de mogelijkheid om een RFID chip te implanteren. Daarmee kunnen ze aankopen doen in de kantine, deuren openen, op computers inloggen of de kopieermachine gebruiken. Hoewel het programma vrijwillig is, zouden zeker vijftig werknemers zich hebben aangemeld. In Zweden biedt startup hub Epicenter zijn huurders RFID implantaten. ‘We doen het omdat we het interessant vinden en om te kijken wat de mogelijkheden zijn,’ zegt CEO Patrick Mesterton.

Österlund denkt dat het niet zo lang duurt voordat tien procent van de wereldbevolking dit soort chips draagt. We kijken van pacemakers ook niet gek meer op, zegt hij.

Emerce eDay wordt donderdag 5 oktober gehouden in de Kromhouthal in Amsterdam. Kaarten hier.

Bedrijf: Biohax International

Titel: CEO

Locatie: Helsingborg

Twitter: jowanosterlund