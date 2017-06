Eerste startup-hub van Rotterdam opent deuren

Redactie Emerce Nieuws -

42workspace opent deze week officieel zijn deuren als eerste startup-hub van Rotterdam. Het gaat om 2300 vierkante meter vloeroppervlak verdeeld over vijf etages gelegen in het Witte de Withkwartier.

Het is, zeggen de initiatiefnemers, het enige coworking-kantoor in de regio dat zich louter op technologiestartups richt. Dat volgens de formule work, eat, play. ‘Wij bieden tech-startups echt een thuisbasis. Zo kunnen ondernemers bij ons sporten, lunchen, een biertje drinken, maar bijvoorbeeld ook een evenement organiseren.’

Op de begane grond komt flexwerken samen met een bijzonder horeca- en gastvrijheidsconcept. Eind juni opent hier de food-startup ’42 True Food Kantine’ haar keuken met gezonde maaltijden. Deze ruimte en de coffee-lounge fungeren als ontmoetingsplek voor leden en bezoekers. Ook staan community-dinners en tech-events op het programma.

Initiatiefnemer van 42workspace is de Rotterdamse investeerder Keadyn, dat tezamen met informele investeerders 4,5 miljoen euro in het realiseren van de locatie en het concept steekt.

Keadyn, investeerder in digitale startups als Notificare, Crobox, Otrium en ABOSS, constateerde dat er in Rotterdam een gebrek is aan geschikte kantoorruimte voor startende technologiebedrijven.

De startups voor de hub worden overigens wel ‘gecureerd’.