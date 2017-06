Ekoplaza test online verkoop in Vlaanderen

Redactie Emerce Nieuws -

De Nederlandse supermarktketen Ekoplaza is begonnen met online verkoop aan Belgische klanten. Hoewel het bedrijf in België geen fysieke vestigingen heeft, worden bestellingen gewoon aan huis geleverd.

Het gaat nog wel om een proef en de nadruk ligt voorlopig op Vlaanderen, vertelt algemeen directeur Erik Does aan RetailTrends.

Ekoplaza heeft in Nederland al langer een webwinkel, met bezorgingen in heel Nederland. Daarnaast zijn er 75 fysieke winkels. In België komen die er voorlopig niet. Ook in Nederland verkent het bedrijf alternatieve kanalen, zoals samenwerkingen met maaltijdbezorgers en afhaalpunten bij boerderijwinkels.