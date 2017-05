Forse omzetstijging voor Alibaba rivaal JD.com

Redactie Emerce Nieuws -

JD.com, de belangrijkste rivaal van Alibaba, heeft zijn omzet in het eerste kwartaal met zeker 41,2 procent zien stijgen naar omgerekend 11,1 miljard dollar.

De waarde van de verkochte goederen schoot naar 26,7 miljard en de nettowinst kwam uit op 35 miljoen dollar.

De samenwerking met het grote warenhuis Wal-Mart, dat vorig jaar een belang van 11 procent heeft genomen in JD.com, heeft daarbij zeker geholpen. Ook bezorgt JD.com tegenwoordig boodschappen samen met Yonghui Superstores Co. Ltd.

Het bedrijf claimt 236,5 miljoen actieve klanten, 40 procent meer dan een jaar geleden. JD.com verwerkte in totaal 477 miljoen orders.