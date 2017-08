Geen draagvlak voor gratis wifi in Beverwijk

Redactie Emerce Nieuws -

Er is geen draagvlak onder de ondernemers voor een gratis wifi-netwerk in het centrum van Beverwijk. In een onderzoek becijferde de gemeente dat de jaarlijkse exploitatielasten ergens tussen de 7000 en 18.000 euro liggen.

De ondernemers van Beverwijk willen de jaarlijkse onderhoudskosten, of een deel daarvan, niet voor hun rekening te nemen.

Een gezamenlijk wifi-netwerk zou een service aan de bezoekers van het centrum zijn. Bovendien kunnen de ondernemers zich gezamenlijk presenteren.