Hands-on: Unu elektrische scooter

Sander van der Heide Emerce GEAR Nieuws -

Sinds januari is de unu elektrische scooter verkrijgbaar in Nederland. Online te bestellen, als je woont in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam of Den Haag. Met een actieradius van 50 km, geruisloze motor en een lage prijs, zou deze e-scooter weleens het straatbeeld van de grote Nederlandse steden kunnen beheersen.

Na de succesvolle lancering in 2013 heeft Unu Motors zijn afzetgebied van Duitsland uitgebreid naar Oostenrijk en Zwitserland. Je zou verwachten dat hierna de typische scooterlanden als Italië en Spanje aan de beurt zouden zijn, maar volgens CEO Pascal Blum is Nederland een logische volgende stap: “Nederland is de tweede grootste scootermarkt in Europa. De verkoop van nieuwe scooters is erg hoog, tegenover Italië, waar vooral veel tweedehands scooters worden verkocht. Daarnaast staan Nederlanders open voor innovatie en heeft Nederland steden die cool en hip zijn. Tuurlijk willen we verder uitbreiden en zijn hierna Frankrijk, VS en uiteindelijk ook Spanje en Italië aan de beurt”.

Dat niet alleen de oprichters van de Berlijnse mobiliteitsstartup vertrouwen hebben in de toekomst, blijkt ook uit de financiële injectie van 7,5-miljoen euro door geldschieters als IRIS Capital en FOUNDER.org van afgelopen maand. Deze maakt het mogelijk een dergelijke uitbreiding van het afzetgebied te verwezenlijken.

Alleen Online

De unu wordt niet voor niets de Tesla onder scooters genoemd. Niet alleen vanwege de elektrische motor, maar vooral in verband met het verkoopmodel. De scooter is namelijk alleen maar online te koop en dan alleen als je in de buurt woont bij één van de genoemde grote steden. Service en onderhoud wordt namelijk geleverd door een aantal geselecteerde Bosch garages in deze steden.

Tevens heeft Unu in het begin al gemerkt dat 80 procent van de verkoop plaatsvindt in de grote steden en dat ze hierbuiten niet de service kunnen verlenen die ze willen. Voordat je gaat bestellen, kun je een postcodechecker invullen en krijg je gelijk te zien of je een unu mag bestellen. Als alles goed is gegaan, kun je na 8 tot 10 weken de unu thuis op je stoep verwachten, afgeleverd door DHL. Een distributieweg nog korter dan bij Tesla.

Testrit

Wat wel hetzelfde is als bij Tesla, is de aanvraag van een testrit. Deze verloopt ook via de website. Na verificatie kun je een afspraak maken bij één van de unu-pioniers. In feite is deze te vergelijken met een auto-verkoper die vanuit huis werkt met één exemplaar voor de deur. In mijn geval een enthousiaste, trendy ZZP-er, die in hartje Utrecht me alle ins en outs van de unu toont. De bijpassende helm ligt al klaar en na vertoon van mijn rijbewijs (het benodigde AM-rijbewijs voor de 45km/u-versie staat al aangevinkt als je in het bezit bent van een B-rijbewijs), ben ik klaar voor een uitgebreide testrit.

Verschillende types

De unu ziet er uit als een Vespa-achtige scooter. Sterker nog, het gebruikte chassis is er eentje voor een scooter met verbrandingsmotor, die door unu is omgebouwd tot een versie met elektrische motor. De unu komt iets minder sportief over dan een Vespa, erg basic en tijdloos, maar nog steeds trendy genoeg om nog jaren vooruit te kunnen. Op dit moment is de unu beschikbaar in 7 kleuren met 3 verschillende zadelkleuren.

De gebruikte elektrische motor is samen met Bosch ontwikkeld. Er is te kiezen uit een 1000, 2000 en 3000 Watt motor. Verschil zit hem voornamelijk in de optreksnelheid en kracht die de motor bij een heuvel of tegenwind moet leveren. Mijn testmodel had een 3000-Watt motor. Ook de controller van de motor, het brein die onder andere de versnelling van de motor aanstuurt, is afkomstig van Bosch. Logisch dan ook dat voor het onderhoud een contract is gesloten met Bosch Car Service.

De negen kilo wegende Lithium-Ion-batterij bevindt zich onder het zadel en is gemakkelijk als één pakketje eruit te halen. Het opladen doe je dan ook met een losse oplader en duurt ongeveer vijf uur voor een volledig lading. De snorscooterversie (max 25 km/u) heeft hiermee een actieradius van 70 kilometer en de bromscooterversie (max 45 km/u) een actieradius van 50 kilometer. Er is onder het zadel ruimte voor een tweede batterij, om het rijbereik te verdubbelen naar 140/100 kilometer. Deze is voor 700 euro aan te schaffen.

De unu heeft twee verschillende remsystemen: een hydraulische schijfrem vooraan en trommelrem aan de achterkant. Hierin is ook het Kinetic Energy Recovery System (KERS) verwerkt, die door de kinetische energie via het remsysteem een 10% energieteruggave oplevert.

Rijdt als een Tesla

De rij-ervaring is dezelfde die ik had bij de eerste keer in een Tesla: eerst even onwennig door het snelle accelereren en het geruisloze bewegen, als je je daarna overgeeft aan het directe en zwevende rijden, is het genieten. Dat is, als je van scooterrijden houdt en de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat een scooter niet mijn favoriete vervoersmiddel is (zie mijn kanttekening).

Ik heb de unu paar dagen intensief gebruikt en kan me werkelijk niet voorstellen, waarom iemand graag op een standaard ronkende, stinkende, benzine-tankende, duurdere scooter zou willen rijden. De unu is echt muisstil, wat voor de gebruiker natuurlijk heerlijk is, voor de medeweggebruiker is de ervaring hetzelfde als een wielrenner die probeert in te halen. Tijdig toeteren dus.

Het accelereren en de kracht van de 3000 Watt zou ik moeilijk kunnen vergelijken met een verbrandingsmotor. Het vermogen van een 1 cilinder, 4-tact, 4 kleppen-verbrandingsmotor, kan zo oplopen tot een 15 Kw. De koppel daarentegen zal een stuk lager liggen dan die van de elektrische motor. Hou er ook rekening mee dat de unu slechts 67 kilo weegt (inclusief de batterij) tegenover de 150 kilo van een benzinescooter en daarmee ook een stuk wendbaarder is. Tel daarbij op dat de kosten van aanschaf van een unu, en de kosten voor de brandstof een stuk lager liggen en de keuze is snel gemaakt.

kanttekening: scooters in het verkeer

Als niet-scooterrijder viel mij op hoe onhandig scooters toch zijn in het Nederlandse verkeer. Of liever gezegd, hoe ongewenst de scooter is en hoe kwetsbaar je bent als berijder. Allereerst is het voor de berijder een stuk geconcentreerder rijden door continu alle bordjes en paden goed in de gaten te houden. Voor je het weet mis je een klein wit bordje waarop aangegeven staat dat het fiets/brompad overgaat in fietspad en je via een loeigevaarlijke manoeuvre weer op de weg moet begeven. Daar word je door de autorijders verafschuwt door je 45 km/u snelheid, net zoals de fietsers je verafschuwen als je met 35 km/u of 45 km/u (reken maar uit waar dit wel en niet mag) hen probeert in te halen. Door niemand gewenst en meestal ook niet opgemerkt (zeker door de elektrische motor), heb ik toch een paar ‘bijna’-aanrijding ervaringen gehad. Nogmaals, dit is mijn persoonlijke ervaring en zegt natuurlijk niets over de unu zelf.

BewarenBewaren