Hands-on: Apple Watch Series 3

Jan Libbenga Emerce Nieuws -

Apple is het dan toch gelukt. Het bedrijf is in luttele jaren, vanuit een grote achterstand, de grootste leverancier van slimme horloges geworden. Veel andere fabrikanten vonden de omzet tegenvallen en hebben zich teruggetrokken. En nu is er dan de derde generatie Apple Watch.

Het belangrijkste nieuws is dat er nu een model is met ingebouwde eSim, zodat de Apple Watch zelfstandig verbinding kan maken met een 4G-netwerk. Alle andere modellen moeten via bluetooth aan de iPhone worden gekoppeld en werken dus eigenlijk op afstand. Helaas is het 4G-model voorlopig niet in de Benelux te koop en omdat roaming (nog) niet wordt ondersteund en heeft het ook weinig zin om hem in het buitenland op te halen.

Reden is, zo lichtte Apple toe tijdens een persbijeenkomst in Londen, dat niet alle telecombedrijven geëquipeerd zijn voor de eSIM. Die moet je op afstand activeren, en hij moet kunnen samenwerken met je bestaande abonnement. Voor de zelfstandig opererende Apple Watch krijg je namelijk geen apart telefoonnummer. Hoe lastig het wordt als je van telecomprovider wilt veranderen, is niet duidelijk. Ook in andere landen werkt Apple op dit moment met maar enkele telecompartners.

Nieuw is ook dat de ingebouwde barometrische hoogtemeter de hoogte berekent, wat handig kan zijn voor sporttoepassingen. De nieuwe S3-chip zorgt ervoor dat apps sneller laden en dat Siri nu ook kan praten. Maar dat is het wel zo’n beetje. Qua ontwerp is alles bij het oude gebleven. Het OLED Retina-display heeft nog steeds een helderheid van 1000 nits en de voorkant is nog steeds van krasbestendig gehard Ion-X-glas.

Het nieuwe model neemt de oude bezwaren dan ook niet weg. De wijzerplaat is nog altijd priegelig klein en het nut van de meeste apps is eerlijk gezegd ver te zoeken. Wel aardig zijn onder meer ademoefeningen, waarbij het horloge je met voelbare klopjes op de pols begeleidt en dan je (hopelijk lagere) hartslag weergeeft. Ook wel handig: Als je niet meer weet waar je je iPhone hebt gelaten, kun je een belletje doen naar je iPhone.

Ook blijft het bezwaar dat de Apple Watch bij gemiddeld gebruik bijna dagelijks moet worden opgeladen. Zet je de Watch helemaal uit om energie te besparen, dan duurt het een eeuwigheid voordat hij is opgestart. Zou kinetische energie hier geen uitkomst kunnen bieden?

Series 3 wordt geleverd vanaf 369 euro. Dat is ongeveer de helft van wat een iPhone kost. Je moet dan wel een erg goede reden hebben om hem te gebruiken. Zoals eerder geschreven: een slim horloge is alleen handig als coach voor fitnessdoeleinden, en in de toekomst wellicht ook voor medische toepassingen, maar niet als extensie van de iPhone. In de trein zie ik nagenoeg iedereen nog altijd gewoon op een smartphone kijken, niet op een slimme horloge. Daarin gaat ook Apple geen verandering brengen.

Wellicht wordt het beeld nog bijgesteld als ook hier de 4G versie van de Apple Watch verschijnt. Vooralsnog zijn er in het buitenland klachten over slecht bereik en een dramatische accuduur.