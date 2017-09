Hands-On: iOS 11

Jan Libbenga Emerce Nieuws -

Morgen stelt Apple de nieuwste versie van zijn mobiele systeemsoftware iOS 11 ter beschikking voor iPhone en iPad, ruim voordat de nieuwe iPhones in de winkel liggen. iOS 11 zal met name voor iPad gebruikers wel even wennen zijn.

iOS maakte tot nu toe nauwelijks onderscheid tussen het soort toestellen dat je gebruikte, maar de nieuwste versie doet dat wel. Met name op de iPad voelt het OS anders aan door het Mac-achtige dock onderaan het scherm. Daar vind je niet alleen apps die je er zelf hebt neergezet, maar ook apps die je veel raadpleegt of die in gebruik zijn.

Apple probeert met iOS 11 de iPad productiever te maken. Een veelgehoorde opmerking is dat de iPad ook met fysiek toetsenbord onhandig is te gebruiken. Een vervanger voor macOS zal iOS 11 wel nooit worden, maar met iOS 11 wordt wel een belangrijke stap gezet.

Maar wennen is het wel. Vanwege het Dock is het volledig vernieuwde Bedieningspaneel op de iPad niet meer toegankelijk via een veegbeweging onderaan het scherm. Door twee keer drukken op de thuisknop heb je wel toegang tot alle functies, ook kun je dan wisselen tussen openstaande apps. Multitasking is nu mogelijk met vier apps tegelijk. Ook kun je de onderdelen van dat Bedieningspaneel zelf rangschikken en aanvullen.

Het nieuwe QuickType-toetsenbord voor iPad breekt ook met het verleden. Je vindt nu alle letters, cijfers, symbolen en leestekens op hetzelfde toetsenbord. Om een cijfer te selecteren, kun je met de vinger op de toets drukken en deze naar beneden vegen. Dat is minder handig als je heel veel cijfers achter elkaar moet invoeren. Gelukkig blijft de oude invoer ook nog gewoon mogelijk.

Ideaal is verder Drag & Drop, waarmee je teksten, foto’s en bestanden van de ene app naar de andere kunt slepen, zoals je van de desktop gewend bent. De apps moeten dit uiteraard wel ondersteunen.

Ook is er dan eindelijk een app voor bestandsbeheer, al waren daarvoor al diverse apps van derden beschikbaar. Jammer blijft wel dat een aantal apps voor de iPhone, waaronder de calculator en de dictafoon, nog altijd niet voor de iPad beschikbaar is.

Op de iPhone blijft veel van hetzelfde, hier geen Dock of QuickType, en de ervaring blijft zoals je gewend bent, tenzij je de nieuwste iPhone X in huis gaat halen, die geen thuisknop meer heeft. Wel zijn enkele apps flink onder handen genomen, zoals de calculator en met name de App Store.

Andere al dan niet onderbelichte functies: schermopnames die je kunt markeren, een vernieuwde videospeler en podcastapp, toegang tot wifinetwerken door QR-code te scannen (een QR scanner zit nu standaard in iOS ingebouwd) en onderlinge betalingen via iMessage. Apple heeft en Facebook en Twitter integratie helaas laten vallen.

In iOS 11 gaat Apple niet langer toestellen met een 32-bit processor ondersteunen, en tegelijkertijd vallen daarmee ook 32-bit apps af. Oudere apps geven dan als mededeling dat de app moet worden bijgewerkt, anders kun je ze niet gebruiken. Voor de meeste apps geldt dat ze prima werken.

Eigenlijk is de grootste verrassing de snelheidswinst. Het zijn ook in deze versie weer de minieme verbeteringen die het verschil uitmaken. Een aantal bugs zijn we wel tegengekomen, onder meer met het verversen van de updates in de App Store (mogelijk een serverkwestie aan de zijde van Apple). Apple is doorgaans snel met updates waarin dit soort problemen wordt verholpen.

De indrukken zijn gebaseerd op de Golden Master versie van iOS 11, waarover ontwikkelaars en testers al een week konden beschikken. Wie de downloaddrukte morgen wil vermijden kan hem dus al in huis halen. Vergeet je dan niet af te melden voor het bètaprogramma.