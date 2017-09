HelloFresh groeit tot 1,25 miljoen klanten

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Maaltijdboxbakker HelloFresh heeft zijn klantenbestand afgelopen jaar met 54 procent zien groeien tot 1,25 miljoen eind juli.

Verrassend aan de kwartaalcijfers is dat meer dan de helft, zestig procent, van de omzet afkomstig is uit de Verenigde Staten. Een kleine 140 miljoen euro was in het tweede kwartaal afkomstig van die markt.

HelloFresh schrijft geen zwarte cijfers, maar weet in ieder geval wel het verlies (eibtda) stabiel te houden rond de zeventien miljoen euro.

Die valt te lezen in de kwartaalcijfers van moederbedrijf Rocket Internet (PDF). Dat heeft een belang van 53 procent in de vermeende beurskandidaat.

Een visuele samenvatting van de ontwikkeling van Rocket Internet: