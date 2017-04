HelloFresh verdubbelt jaaromzet tot 597 miljoen

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

HelloFresh zag de omzet in 2016 met 96 procent stijgen tot 597 miljoen euro. Het bedrijf verscheepte in dat jaar 91 miljoen maaltijddozen, een toename van 84 procent. Bijna een miljoen huishoudens zijn klant.

Dat blijkt uit de jaarcijfers die moederbedrijf Rocket Internet vandaag publiceerde (PDF). De Duitse bedrijvenbouwer zelf zag zijn verlies groeien tot 742 miljoen euro, maar beleggers houden vertrouwen in hoe de resultaten van de deelnemingen zich ontwikkelen. De koers van het aandeel bewoog vandaag amper.

HelloFresh is in 2016 met 38 procent meer klanten 96 procent meer omzet gaan doen. De orderwaardes per huishouden nemen dus toe.

De verkoper van maaltijddozen kan die groei nog niet omzetten naar zwarte cijfers, iets dat Rocket Internet vorig jaar wel beloofde voor drie van zijn grootste deelnemingen. HelloFresh blijft investeren in groei, onder meer in het optuigen van infrastructuur in Amerika en Canada. Dat leverde onder de streep uiteindelijk een verlies (ebitda) van 83 miljoen euro op.

De groeicijfers van HelloFresh zijn in belangrijke mate debet aan de omzetgroei bij het Rocket-portolio als geheel:

Rocket Internet profiteert echter pas van deze groeicijfers zodra het zijn deelnemingen met winst weet te verkopen. Gezien de afwaarderingen van verscheidene participaties zal die groei sterker moeten zijn dan eerder voorzien. Het bedrijf voerde in 2016 namelijk een aantal afwaarderingen door die zijn weerslag hebben op het eigen resultaat.