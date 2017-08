HTM verkoopt 19.000 digitale kaartjes

Redactie Emerce Nieuws -

Het digitale kaartje op de mobiele telefoon voor het reizen in de tram en bus in Den Haag en omstreken is een succes. Als eerste openbaar vervoerbedrijf in de Randstad introduceerde het Haagse OV-bedrijf HTM het digitale kaartje in maart 2017. Inmiddels zijn bijna negentienduizend digitale kaartjes verkocht, waarvan een kleine achtduizend kinderdagkaarten.

Reizigers kunnen het digitale kaartje met hun smartphone kopen in de HTM Ticket app. Voordeel van het gebruik van de app voor gezinnen, groepen of dagjesmensen is dat zij gezamenlijk op één smartphone kunnen reizen met verschillende digitale kaartjes. De prijzen zijn overigens gelijk aan die van papieren kaartjes. De betaling loopt via iDEAL of een creditcard. Na het kopen van het kaartje is tijdens het reizen geen verbinding met internet nodig.

De app is gratis te downloaden in de Google Play store voor Android smartphones en de Apple store voor de iPhone. De klant kan kiezen uit een uurnetkaart van 3,50 euro, een dagkaart van 6,50 euro of een kinderdagkaart van 2,50 euro.