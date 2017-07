Infographic: de geschiedenis van chatbots

Redactie Emerce Nieuws -

Iedereen heeft de mond vol over chatbots, maar die technologie is eigenlijk al heel oud. Je kunt helemaal terug naar 1966, toen Joseph Weizenbaum een programma ontwikkelde voor de verwerking van natuurlijke taal, genaamd Eliza. Eliza doorstond de Turing Test (die de mens van machine kan onderscheiden) niet, maar anderen wel. Deze tijdlijn eindigt via Alice en IBM Watson bij de bots van Facebook Messenger.