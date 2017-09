Infographic: tien weetjes over tien jaar iPhone

Redactie Emerce Nieuws

Komende dinsdag lanceert Apple weer een nieuwe iPhone, en het wordt de duurste ooit. Tien jaar terug werd door Steve Jobs de eerste iPhone gelanceerd, toen nog alleen voor de Amerikaanse markt. Technoxy verzamelde onlangs tien ‘weetjes’ over de iPhone. Bijvoorbeeld: waarom staat in advertenties op de iPhone altijd 09.41 vermeld? Wat is het duurste onderdeel? En wat doet Bono in een iPhone?