Kansspelautoriteit zet handhaving tegen kansspelen online onverminderd voort

Jan Libbenga Emerce Nieuws -

De Nederlandse Kansspelautoriteit zet haar handhavingsbeleid tegen kansspelen op afstand (online) onverminderd voort. Dat laat de toezichthouder weten nadat de voorzieningenrechter vorige week aanbieder Betsson niet ontvankelijk verklaarde in hun vorderingen.

Op 1 juni dit jaar zette de Kansspelautoriteit naar eigen zeggen een ‘nieuwe stap’ in het bestrijden van kansspelen online die zich richten op de Nederlandse markt. Gokbedrijf Betsson liet daarop weten gewoon actief te blijven in Nederland, ondanks de onlangs aangescherpte normen van de Kansspelautoriteit.

Een groot aantal online casino’s besloot geen nieuwe Nederlandse spelers meer te accepteren, Polder Casino en Fortuin Casino gingen zelfs op zwart. Betsson heeft geen enkele aanpassing gedaan naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen en spandde zelfs een kort geding aan. Het beleid van de Kansspelautoriteit dat sinds 1 juni geldt heeft geen nieuwe of andere verplichtingen voor Betsson in het leven geroepen, oordeelde de rechter. Indien de Kansspelautoriteit een besluit neemt over Betsson, kan Betsson desgewenst rechtsbescherming zoeken bij de bestuursrechter.

Spelers lopen bij illegale kansspelen online ‘grote risico’s’, vooral wat betreft gokverslaving en gokschulden, zegt de toezichthouder. Online is er nog steeds kansspelaanbod dat zich specifiek en onmiskenbaar richt op de Nederlandse markt. Met de nieuwe stap treedt de Kansspelautoriteit ook tegen dit kansspelaanbod op.