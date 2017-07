Koers Snap flink onderuit

Redactie Emerce Nieuws -

De koers van Snap, het beursgenoteerde bedrijf achter Snapchat, is met 16,99 dollar flink onderuit gegaan. Bij de beursgang noteerde het aandeel 17 dollar.

Dat betekent dat beleggers verlies hebben geleden op hun aandelen Snap Inc sinds het debuut in maart. Eind juli mogen werknemers van het bedrijf hun aandelen verkopen. Als zij dit massaal doen is de kans dat de koers nog verder achteruit gaat.

Onzekerheid over de toekomst van het bedrijf en teleurstellende kwartaalcijfers liggen ten grondslag aan de dalende koersen. Op 9 augustus worden de cijfers over het tweede kwartaal gepresenteerd.

Snap is niet het enige beursgenoteerde techbedrijf dat lijdt onder verminderde belangstelling. Ook Blue Apron zakte onder zijn IPO koers uit.

Ondanks dalende koersen, trok het aantal IPO’s in het tweede kwartaal van 2017 juist aan. En niet alle bedrijven doen het slecht. Cloudera wist zijn beurskoers wel vast te houden.