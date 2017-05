Snap afgestraft voor slechte cijfers

Redactie Emerce Nieuws -

Zoals verwacht zijn de eerste kwartaalcijfers van Snap Inc na de beursgang niet al te best. De koers van het aandeel daalde nabeurs meteen met 22 procent.

De omzet viel 8 miljoen dollar lager uit dan verwacht op 150 miljoen dollar. Het aantal actieve gebruikers bleef steken op 166 miljoen, terwijl beleggers hadden gehoopt op 167,3 miljoen. Ter vergelijking: Instagram Stories, het onderdeel dat de Facebook dochter van Snap heeft afgekeken, telt 34 miljoen gebruikers meer.

Daar komt nog eens bij dat de operationele kosten fors zijn gestegen naar 1 miljard dollar in het eerste kwartaal. Het totale verlies bedroeg derhalve 2,2 miljard dollar tegen 104 miljoen vorig jaar.

Snap heeft de koers van het aandeel tot nu toe boven de 17 dollar weten vast te houden, maar de vraag is of dat na vandaag zo blijft.

Er is dan ook weinig positiefs te melden. De groei van het aantal gebruikers nam vorig jaar al af door toegenomen concurrentie. In het laatste kwartaal zijn er ‘slechts’ 8 miljoen bijgekomen. Andere sociale netwerken groeien sneller. 55 miljoen Snapchat gebruikers komen uit Europa, en 71 miljoen uit de VS.

Snap is na een jaar ook niet substantieel meer gaan verdienen aan zijn gebruikers. De ARPU (opbrengst per gebruiker) groeide sinds het derde kwartaal van 2016 met slechts 7,1 procent,

Er is één troost: Volgens cijfers van eMarketer heeft Snapchat minstens evenveel tienergebruikers als het veel grotere Facebook. 59 procent van de tieners in de leeftijd van 12 tot 17 jaar maakt ten minste eens per maand gebruik van Snapchat. Dat geldt ook voor 42 procent van een iets oudere groep, 18 tot 24 jaar.