Weer dalende omzet voor KPN

Redactie Emerce Nieuws -

KPN kampte ook in het eerste kwartaal van 2017 met een dalende omzet. Dat kwam vooral door prijsdruk in de wholesale voice carrier-markt en omzetdaling in de zakelijke markt. De operationele winst steeg echter met 43 procent, mede door goede resultaten in de consumentenmarkt.

De omzet ging van 1,689 miljoen naar 1,648 miljoen euro, het resultaat na belasting van 141 naar 201 miljoen.

Aan het einde van het eerste kwartaal had 39 procent van het aantal breedbandklanten een combinatie van vast-mobiele diensten. 1,672 miljoen mobiele klanten hebben een vast-mobiele bundel.

Het aantal interactieve TV-klanten steeg in het eerste kwartaal van 2017 per saldo met 27.000 en er kwamen (ook per saldo) 12.000 nieuwe breedbandklanten bij.

De groeiende vraag naar multi play diensten in de zakelijke markt zette in het eerste kwartaal door. In het MKB segment steeg het aantal KPN EEN klanten met 36.000.