McDonalds voor online bezorging in Nederland samen met UberEATS

Redactie Emerce Nieuws -

McDonald’s gaat voor de online bezorging in Nederland samenwerken met thuisbezorgketen UberEATS. Dat maakt het bedrijf donderdag bekend.

In eerste instantie gaat het om een proef in drie restaurants in Amsterdam en Amstelveen. Daar kan al vanaf dinsdag besteld kan worden. Begin juli komt McDelivery in nog vijf Amsterdamse restaurants beschikbaar.

Klanten kunnen hun bestelling plaatsen in de app van UberEATS, de bezorging duurt minder dan een halfuur.

In september wordt de proef in Amsterdam geëvalueerd. Dan wordt besloten over eventuele uitbreiding.

Directeur Manu Steijaert van McDonald’s Nederland denkt dat er door bezorging nieuwe klanten bijkomen.

In 2016 zette McDonalds Nederland al 732 miljoen euro om, een stijging van 8,6 procent in vergelijking met het jaar daarvoor. Vooral het per 1 augustus openstellen van alle McDrives vanaf 7 uur heeft extra omzet opgeleverd.