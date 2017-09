Derp

‘Meer samenwerking Nederlandse shops in het buitenland’

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Webwinkels uit Nederland moeten gaan samenwerken willen ze in het buitenland hun kansen op succes vergroten. Dat zegt de voorzitter van Thuiswinkel.org Paul Nijhof.

Nijhof was vanochtend de eerste spreker op het congres Shopping Today in Utrecht. Daar schetste hij een beeld van de e-commercemarkt die steeds internationaler wordt. Grote partijen komen naar Nederland en het buitenland biedt groeikansen die partijen niet meer lokaal vinden.

“Internationaal gezien is Nederland klein. We moeten dus zoveel mogelijk samenwerken als mogelijk”. Webwinkels met andere achtergronden kunnen samen optreden naar een markt of, als dat niet gaat, ze kunnen synergie zoeken achter de schermen. “Transport is een voorbeeld.”

Algemeen directeur Piet Coelewij van Wehkamp zou later die dag nog wat meer context geven. Tijdens zijn voordracht stelt hij: “In 2011 werd het grootste deel van de Twinkle 100 in Nederland door Nederlandse partijen gerealiseeerd. Vijf jaar later zien je dat buitenlandse partijen met duizend procent groeien qua omzet” en dat vier bedrijven uit de top tien van de Twinkle 100 uit het buitenland komen. Coelewij: “Maar het is niet zo dat Nederlanders meer over de landsgrenzen zijn gaan kopen. Dat is stabiel op drie procent.”

Foto: Sebastiaan ter Burg (cc)