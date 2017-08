Meeste Belgische startups in Vlaanderen

Redactie Emerce Nieuws -

Vlaanderen telt meer start-ups dan Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat blijkt uit de Digitale barometer 2017, waarin voor het eerst de ontwikkeling van start-ups in België in kaart is gebracht.

De Digitale Barometer definieert een startup als een onderneming die minder dan vier jaar geleden is opgericht.

71,2 procent van de 3119 actieve start-ups in België bevindt zich in Vlaanderen, tegenover 19,2 in Wallonië. Hekkensluiter is de regio Brussel met 9,7 procent. Brussel is natuurlijk een kleiner gebied, maar wel de hoofdstad.

Wat opvalt is dat maar weinig startups het lang volhouden. Start-ups in de telecommunicatie weten doorgaans wel te overleven.