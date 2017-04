Mini Mac als dock voor iPhone

Redactie Emerce Nieuws -

Elago komt met een bijzondere iPhone-dock, een kleine versie van de klassieke Macintosh uit 1984.

De fabrikant, bekend van iPhone-cases en bumpers, heeft het dock de M4 Vintage Stand for iPhone genoemd. Terwijl je een film kijkt, wordt de iPhone opgeladen.

Ook in Nederland kun je de dock bestellen voor 34,95 euro, maar daar komen nog wel verzendkosten bij.

De M4 Vintage Stand in zwart of wit is te gebruiken met de 4,7-inch iPhone 6, 6s en iPhone 7, maar niet met de Plus-modellen.