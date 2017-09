Nederland voerde voor 15 miljard euro aan smartphones in

Redactie Emerce Nieuws -

Nederland voerde in 2016 voor meer dan 15 miljard euro aan smartphones en overige mobiele telefoons in. De smartphone is daarmee het meest ingevoerde hightechproduct en Nederland de grootste smartphone-importeur in de Europese Unie, volgens CBS.

Het gaat hierbij wel vooral om doorvoer. Nederland importeerde in 2016 voor ruim 95 miljard euro aan hightechgoederen. Circa vier vijfde werd doorgevoerd en circa een vijfde was voor de Nederlandse markt. Hightechgoederen zijn goederen waarbij bij de productie in hoge mate gebruik wordt gemaakt van onderzoek en ontwikkeling (R&D).

Modems en routers stonden in 2016 op positie twee van meest ingevoerde hightechproducten, met een invoerwaarde van ruim 12 miljard euro, gevolgd door laptops en tablets (bijna 11 miljard euro).