Nieuwe app voor Heineken Experience (met chat)

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

De bierbrouwer brengt een nieuwe app uit voor Heineken Experience, de interactieve tour door de voormalige brouwerij in Amsterdam. Behalve nieuw jasje zal ook de chatfunctie aanspreken.

De chatfunctie is ook bedoeld om toeristen die nog niet in Amsterdam zijn toch al letterlijk in contact te brengen met de medewerkers van de Heineken Experience. De zogeheten ambassadeurs, personeel op locatie, bemannen namelijk de chatfunctie die in de app zit. Toeristen kunnen hen vragen stellen over hun verblijf in Amsterdam.

Vragen die over horecagelegenheden gaan, zullen natuurlijk beantwoord worden in Heinekens voordeel. Maar de ambassadeurs kunnen net zo goed vertellen waar de hippe sneakerszaken zitten of welke andere gelegenheid de bezoeker zeker niet mag missen. Het maakt niet uit of de app-gebruiker in Amsterdam is of in Peking of Vancouver. Hij krijgt persoonlijk antwoord van Alex, de naam van de chatter.

De app bevat ook de gewone vertrouwde functionaliteiten, waaronder de audiotour.

De bezoekersaantallen aan de Heineken Experience zijn in korte tijd verdubbeld tot een miljoen. De pandeigenaar loopt ongeveer tegen de maximale capaciteit aan. Met appbouwer wordt gekeken of het mogelijk is met actuele bezoekinformatie de drukte beter over de dag uit te smeren.

Alex is beschikbaar in negen talen, waaronder het Chinees. Dat is nieuw toegevoegd.

De bouwer van de app, M2Mobi, denkt het concept van de ‘door mensen bemande chatbot’, ook te kunnen uitrollen naar de internationale luchthavens die het tot zijn klanten rekent.

Foto: Carla Wosniak (cc)