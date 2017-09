Online detailhandel groeide in juli met 21 procent

Redactie Emerce Nieuws -

De online omzet lag in juli ruim 21 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers die CBS vanochtend publiceerde. Webwinkels zetten ruim 20 procent meer om.

De online omzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is (multi-channelers) groeide met ruim 22 procent.

Die groei ligt ruim boven de groei van de detailhandel in het algemeen. Die heeft in juli 4,5 procent meer omgezet dan in juli 2016. De omzet van zowel de foodsector als de non-foodsector groeide.

Eindelijk ook positief nieuws voor winkels in consumentenelektronica. Die zetten meer om dan een jaar eerder. Dat is de eerste omzetgroei sinds februari van dit jaar. De winkels in kleding en winkels in schoenen en lederwaren hadden een omzetdaling.